Об этом Радакин сказал в интервью The Telegraph .

По его словам, он написал Залужному записку с рождественскими поздравлениями и подарил бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ возглавляет список его международных контактов, а в 2022 году он приезжал к Залужному трижды.

"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические изменения внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", - пообещал Радакин.

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