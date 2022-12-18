Британский адмирал Радакин рассказал, какой подарок сделал Залужному на Рождество
Председатель комитета начальников штабов Великобритании Тони Радакин признался, что отправил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на Рождество бутылку виски
Об этом Радакин сказал в интервью The Telegraph .
По его словам, он написал Залужному записку с рождественскими поздравлениями и подарил бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ возглавляет список его международных контактов, а в 2022 году он приезжал к Залужному трижды.
"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические изменения внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", - пообещал Радакин.
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