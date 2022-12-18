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Британский адмирал Радакин рассказал, какой подарок сделал Залужному на Рождество

18 декабря, 2022 воскресенье
15:04
война с Россией

Председатель комитета начальников штабов Великобритании Тони Радакин признался, что отправил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному на Рождество бутылку виски

Об этом Радакин сказал в интервью The Telegraph .

По его словам, он написал Залужному записку с рождественскими поздравлениями и подарил бутылку его любимого шотландского виски Glenmorangie. Он подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ возглавляет список его международных контактов, а в 2022 году он приезжал к Залужному трижды.

"Британская военная и дипломатическая поддержка Украины была постоянной, несмотря на политические изменения внутри страны. Потрясающие британские и международные усилия будут продолжаться", - пообещал Радакин.

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Рождество
военные силы Украины
Великобритания
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