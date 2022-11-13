Об этом Радакин заявил в интервью BBC .

По его словам, освобождение Херсона стало еще одним свидетельством решимости украинцев освободить свою страну от оккупации.

"Мы видим постоянные неудачи России, и мы видим постоянные успехи Украины – решимость вернуть свою страну. Наша задача – поддерживать Украину, поддерживать ее политически, дипломатически, военно", - сказал Радакин.

Он убежден, что Россия проигрывает войну Украине, но предостерег не спешить называть увольнение Херсона переломным.

"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным и затяжным. Херсон – это значительное достижение, но в течение этой войны еще будут приливы и отливы", – отметил Радакин.

На вопрос, следует ли Украине после освобождения Херсона садиться за стол переговоров, он ответил, что это решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны сохранять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда наступит правильная точка для переговоров", - подчеркнул Радакин.

12 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес после бегства армии РФ из Херсона посоветовал простым россиянам задать себе вопрос, для чего Владимир Путин развязал войну против Украины.

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