Британский адмирал Радакин оценил, какое влияние на войну с РФ будет иметь освобождение Херсона
Глава комитета начальников штабов Великобритании адмирал Тони Радакин призвал после освобождения Херсона не спешить с выводами о переломе в войне
Об этом Радакин заявил в интервью BBC .
По его словам, освобождение Херсона стало еще одним свидетельством решимости украинцев освободить свою страну от оккупации.
"Мы видим постоянные неудачи России, и мы видим постоянные успехи Украины – решимость вернуть свою страну. Наша задача – поддерживать Украину, поддерживать ее политически, дипломатически, военно", - сказал Радакин.
Он убежден, что Россия проигрывает войну Украине, но предостерег не спешить называть увольнение Херсона переломным.
"Это запутанный, затяжной конфликт, и есть вероятность, что он и дальше будет беспорядочным и затяжным. Херсон – это значительное достижение, но в течение этой войны еще будут приливы и отливы", – отметил Радакин.
На вопрос, следует ли Украине после освобождения Херсона садиться за стол переговоров, он ответил, что это решение должен принимать президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы должны сохранять уважение и признать, что именно президент Зеленский будет определять для своей нации, когда наступит правильная точка для переговоров", - подчеркнул Радакин.
- 12 ноября министр обороны Великобритании Бен Уоллес после бегства армии РФ из Херсона посоветовал простым россиянам задать себе вопрос, для чего Владимир Путин развязал войну против Украины.
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