Британские юристы в рамках новых санкций не смогут консультировать российские компании по поводу деловых соглашений
В Великобритании объявили новые санкции против РФ, в рамках которых лицам и компаниям, связанным с Кремлем, будет запрещен доступ к британской юридической экспертизе
Об этом информирует Sky News .
С сегодняшнего дня британские юристы не смогут консультировать российские компании по ряду бизнес-соглашений. Издание отмечает, что это последний шаг, направленный на экономическое отсечение России.
По словам британских официальных лиц, новые санкции также могут повлиять на возможность России получать юридические консультации по любым вопросам: от торговых соглашений между глобальными корпорациями до международных кредитов. Министерство юстиции, объявившее о введении новых ограничений, отметило, что РФ сильно зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы.
Справка. Ранее Великобритания ежегодно предоставляла российскому бизнесу юридические услуги на сумму около 56 млн фунтов.
- 19 июня в Великобритании был разработан законопроект о сохранении санкций против России до выплаты Украине репараций, необходимых для послевоенного восстановления.
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