Об этом информирует Sky News .

С сегодняшнего дня британские юристы не смогут консультировать российские компании по ряду бизнес-соглашений. Издание отмечает, что это последний шаг, направленный на экономическое отсечение России.

По словам британских официальных лиц, новые санкции также могут повлиять на возможность России получать юридические консультации по любым вопросам: от торговых соглашений между глобальными корпорациями до международных кредитов. Министерство юстиции, объявившее о введении новых ограничений, отметило, что РФ сильно зависит от западных стран в вопросах юридической экспертизы.

Справка. Ранее Великобритания ежегодно предоставляла российскому бизнесу юридические услуги на сумму около 56 млн фунтов.