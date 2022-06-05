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Британские юристы отказываются работать с клиентами из РФ, - Financial Times

5 июня, 2022 воскресенье
15:23
Мир

Крупнейшие юридические фирмы Великобритании начали отказываться работать с клиентами из РФ, опасаясь санкций и репутационных потерь

Об этом пишет Financial Times.

Британские юристы могут работать с находящимися под санкциями россиянами, если получат специальную правительственную лицензию, однако многие опасаются продолжать сотрудничество.

"Есть признаки того, что юридические фирмы избегают работы с Россией, отчасти по причине репутации", – рассказал юрист Red Lion Chambers Джонатан Фишер.

По словам юриста LK Law Адама Гривза, многие фирмы с опаской относятся к потенциальным клиентам из России независимо от того, угрожают ли им западные санкции. Он предполагает, что российские иски переместятся в Дубай и Сингапур.

По данным издания, Высокий суд Лондона пользовался особенной популярностью у истцов из России. По данным Portland Communications, за 12 месяцев до марта 2022 года россияне были второй по численности группой истцов, использовавших английские суды для разрешения коммерческих споров, уступая только гражданам Великобритании.

  • Напомним, более 150 городов мира разорвали побратимские отношения с городами в России. Кроме того, Союз городов Балтии исключил из своего состава Санкт-Петербург и российский город Гатчин, приняв в союз украинский город Вовнянск (Львовщина).

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