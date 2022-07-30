Британские войска принимают участие в "учениях высокой готовности" вместе с силами Финляндии и США
Британские войска приняли участие в "учениях высокой готовности" Vigilant Fox в Финляндии вместе с вооруженными силами США и Финляндии
Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны Джеймса Хиппи.
"Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и оперативную совместимость наших вооруженных сил с нашими союзниками США и Финляндии и подтверждают нашу приверженность обороне и безопасности региона Балтийского моря", - рассказал он.
Отмечается, что в четырехдневных учениях Vigilant Fox приняли участие около 150 военнослужащих британской армии и Королевских военно-воздушных сил. Учения решили провести после того как в начале этого месяца НАТО подписало с Финляндией протокол о присоединении к военному Альянсу.
Известно, что базирующиеся в Эстонии британские войска были доставлены в Финляндию на вертолетах Королевских ВВС Chinook в рамках учений.
- 29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.
- 5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и руководители МСФ Финляндии и Швеции назвали день подписания документа историческим.
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