Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление министра обороны Джеймса Хиппи.

"Учения Vigilant Fox продемонстрировали силу и оперативную совместимость наших вооруженных сил с нашими союзниками США и Финляндии и подтверждают нашу приверженность обороне и безопасности региона Балтийского моря", - рассказал он.

Отмечается, что в четырехдневных учениях Vigilant Fox приняли участие около 150 военнослужащих британской армии и Королевских военно-воздушных сил. Учения решили провести после того как в начале этого месяца НАТО подписало с Финляндией протокол о присоединении к военному Альянсу.



Известно, что базирующиеся в Эстонии британские войска были доставлены в Финляндию на вертолетах Королевских ВВС Chinook в рамках учений.

29 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об официальном приглашении Швеции и Финляндии присоединиться к Североатлантическому союзу. Позже Владимир Путин сказал, что Москва ответит "симметрично" на установление военной инфраструктуры НАТО в Финляндии и Швеции.

5 июля Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг и руководители МСФ Финляндии и Швеции назвали день подписания документа историческим.

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