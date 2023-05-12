Британские волонтеры спасают украинские больницы и эвакуируют раненых детей. Ирина Рыбинкина в проекте "Война и волонтеры"
12 мая в 17:00 в эфире You Tube телеканала Еспресо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с главой Фонда Smart Medical Aid Ириной Рыбинкиной.
Женщина с начала полномасштабного вторжения обеспечивает украинские больницы медицинским оборудованием, эвакуирует раненых детей, а также помогает восстанавливать украинские больницы.
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