12 мая в 17:00 в эфире You Tube телеканала Еспресо в программе "Война и волонтеры" с ведущей Кристиной Парубий будем говорить с главой Фонда Smart Medical Aid Ириной Рыбинкиной.

Женщина с начала полномасштабного вторжения обеспечивает украинские больницы медицинским оборудованием, эвакуирует раненых детей, а также помогает восстанавливать украинские больницы.