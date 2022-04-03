Британские волонтеры приобрели автобус, чтобы помочь украинским беженцам
Британские волонтеры приобрели автобус на 56 мест и используют его для эвакуации украинских беженцев в польскую границу
Об этом сообщает Express.
За последние три недели автобус совершил четыре 12-часовые поездки из украинского города Умань в пункт пропуска "Медика" в Польше, и спас более 200 женщин и детей.
Волонтеры координировали свои действия с мэром Умани, который держит связь с другими мэрами и органами власти. Пассажирами автобуса были люди из разных уголков Украины, часть выезжали из заблокированного Мариуполя.
Команда также доставляет автобусом необходимые вещи, такие как лекарства, еда и одеяла. Волонтер Клиффорд Уилсон говорил, что люди, которые садятся в автобус, расстроены или обеспокоены проблемой торговли людьми.
"Они очень расстроены. Прежде всего, потому, что они прощаются, слезы могут продолжаться часами в пути. Они не знают, когда увидят свои семьи. Они не знают, что впереди", - сказал Уилсон.
- Напомним, лондонские таксисты объединились, чтобы помочь украинским беженцам.
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