Британские военные инструкторы возобновили работу в Украине, - The Times
Инструкторы из Великобритании вернулись в Украину и провели в ВСУ инструктаж по использованию противотанковых ракет NLAW
Об этом сообщает The Times .
По информации издания, инструкторы из Великобритании в течение двух недель вели подготовку украинских военных в Киеве и в окрестностях столицы. Это произошло впервые после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Украинский военный, капитан Юрий Мироненко, рассказал, что две недели назад британцы проводили инструктаж по использованию противотанковых ракет NLAW. Другой собеседник сообщил, что британцы вели подготовку 112-й бригады территориальной обороны ВСУ.
По информации The Times, речь идет не о добровольцах, а о военных, проходящих службу в Великобритании.
В Минобороны Британии отказались комментировать информацию.
- 12 февраля стало известно, что США и Великобритания забирают своих военных инструкторов из Украины.
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