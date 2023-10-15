Британские ученые спрогнозировали, что человечество может столкнуться с дефицитом продовольствия спустя десятилетия

Об этом пишет Science Alert.

Результаты нового исследования, проведенного учеными из Великобритании, показывают, что дефицит продовольствия, вызванный экстремальными явлениями погоды, может привести к гражданским волнениям в стране в течение следующих 50 лет. Главным фактором таких беспорядков станет дефицит основных углеводов, таких как пшеница, хлеб, макаронные изделия и крупы.

Исследование базировалось на опросе 58 ведущих экспертов по продовольствию, представляющих научные круги, политику, благотворительные организации и бизнес. Эксперты оценили вероятность гражданских беспорядков, в результате которых более 30 000 человек могут получить травмы в результате таких событий, как демонстрации или ограбления.

"Немного более 40% этих экспертов сказали, что считают такой сценарий "возможным" или "скорее возможным, чем нет" в течение следующих десяти лет. В течение 50 лет почти 80% экспертов считали гражданские беспорядки либо возможными, либо скорее возможными, либо "весьма вероятными", – говорится в сообщении.

Рост цен на продовольствие может привести к социальным беспорядкам. Кризисы, такие как пандемия COVID-19, проявили уязвимость мира к недостатку продовольствия. Кроме того, экстремальные погодные условия, изменение климата и неурожаи могут послужить причиной дефицита продовольствия.

Ученые уверены, что для уменьшения риска недостатка продовольствия важно решить проблему продовольственной бедности, обеспечив доступ к продуктам питания для всех. Кроме того, необходимо укрепить устойчивость продовольственной системы, в частности путем восстановления почв, улучшения условий труда в сельскохозяйственном секторе и использования устойчивых методов ведения сельского хозяйства. Также важно активно работать над противодействием изменениям климата, чтобы предотвратить будущие неурожаи и проблемы с распределением продовольствия.