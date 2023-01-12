Британские танки для Украины не изменят позиции Шольца, она зависит от Байдена, - Politico
Планы Лондона поставить Украине танки Challenger 2 не изменят позиции правительства Германии, однако она сильно зависит от американского президента Джо Байдена
Об этом сообщает Politico.
Отмечается, что стремление Великобритании поставлять танки Украине является "головной болью" для канцлера Германии Олафа Шольца. Планы Лондона по поставке в Украину танков Challenger 2 не изменят позиции правительства Германии.
На условиях анонимности два немецких чиновника сообщили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена. На региональном предвыборном митинге в Берлине 9 января Шольц отметил важность обсуждения оружия с президентом США.
По его мнению, поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".
В Politico добавляют, что поставки британской техники усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.
- 10 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо отметил: существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" примут формулу по передаче Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2
- 11 января президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Согласно стандартам НАТО танковая рота – это 14 машин.
- В тот же день представитель правительства Великобритании сообщил, что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков". Британия рассматривает возможность поставки 6 танков Challenger 2.
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