Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что стремление Великобритании поставлять танки Украине является "головной болью" для канцлера Германии Олафа Шольца. Планы Лондона по поставке в Украину танков Challenger 2 не изменят позиции правительства Германии.

На условиях анонимности два немецких чиновника сообщили, что позиция Шольца сильно зависит от президента США Джо Байдена. На региональном предвыборном митинге в Берлине 9 января Шольц отметил важность обсуждения оружия с президентом США.

По его мнению, поставки танков в Украину необходимо обсуждать "вместе с друзьями и союзниками, особенно с нашим трансатлантическим партнером, с Соединенными Штатами Америки".

В Politico добавляют, что поставки британской техники усилят давление на Шольца, поскольку Великобритания станет первой страной, которая пойдет на этот шаг.

10 января директор по развитию информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире Еспресо отметил: существует очень большая вероятность, что на саммите "Рамштайн" примут формулу по передаче Вооруженным Силам Украины немецких танков Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда во Львове сообщил, что Украине передадут роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции. Согласно стандартам НАТО танковая рота – это 14 машин.

В тот же день представитель правительства Великобритании сообщил, что премьер страны Риши Сунак обратился к министру обороны с просьбой "ускорить поддержку Украины, включая предоставление танков". Британия рассматривает возможность поставки 6 танков Challenger 2.

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