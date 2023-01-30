Британские танки Challenger 2 прибудут в Украину к лету, - глава минобороны Уоллес
Основные боевые танки Challenger 2, которые Великобритания пообещала передать Украине для противодействия российскому агрессору, должны прибыть максимум летом
Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.
Он напомнил, что правительство согласилось отправить в Украину 14 танков Challenger2.
Отвечая на вопрос в Палате общин, когда они прибудут в Украину, Уоллес ответил: "Это будет в начале лета или в мае — возможно, это будет в канун Пасхи".
Он объяснил, что из соображений безопасности не может оласить график обучения украинских военных по использованию танков. Министр отметил, что сначала воинов будут обучать индивидуальному управлению танками, а затем инструкторы перейдут к обучению ведению боя в строю.
Стоит отметить, что в Британии Пасху в этом году отметят 9 апреля.
- 29 января украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на танках Challenger 2.
- 26 января министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чокл говорил, что страна планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта.
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