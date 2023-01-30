Об этом сказал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает Sky News.

Он напомнил, что правительство согласилось отправить в Украину 14 танков Challenger2.

Отвечая на вопрос в Палате общин, когда они прибудут в Украину, Уоллес ответил: "Это будет в начале лета или в мае — возможно, это будет в канун Пасхи".

Он объяснил, что из соображений безопасности не может оласить график обучения украинских военных по использованию танков. Министр отметил, что сначала воинов будут обучать индивидуальному управлению танками, а затем инструкторы перейдут к обучению ведению боя в строю.

Стоит отметить, что в Британии Пасху в этом году отметят 9 апреля.

29 января украинские военные прибыли в Великобританию на обучение на танках Challenger 2.

26 января министр оборонных закупок Великобритании Алекс Чокл говорил, что страна планирует поставки танков Challenger 2 в Украину в конце марта.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb