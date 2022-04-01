Британские спасательные службы предоставили украинской ГСЧС парк пожарно-спасательной техники, - МВД

Об этом сообщило представительство МВД Украины.



В целом Великобритания предоставила парк, в составе которого 17 пожарно-спасательных автомобилей и коленчатый подъемник. Техника укомплектована специальным оборудованием и полностью готова к эксплуатации.



"Мы надеемся, что Великобритания будет помогать нам и дальше получать современную технику и оборудование", - сообщила Заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.



Она также подчеркнула, что сегодня миссия спасательной службы вместе с полицией и военными сверхсложна.

Кроме того, глава ГСЧС Украины Сергей Крук поблагодарил за поддержку партнеров и подчеркнул, что сегодня в Украине около 15 тысяч объектов, на которых работают наши спасатели, полностью разрушены.



"Учитывая численность Службы и объем работ, проводимых ГСЧС, Служба постоянно нуждается в соответствующей технике и оборудовании", - добавляет Крук.

Напомним, что по состоянию на 31 марта Великобритания заморозила активы пророссийских компаний , помогавших РФ обойти пакеты санкций ЕС.