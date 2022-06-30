Британские самолеты могут помочь с безопасностью экспорта украинского зерна, - Уоллес

Об этом пишет Sky News.

По его словам, Турция вместе с ООН пытается обсудить с россиянами подробности, как это сделать. Уоллес отметил, что речь идет именно о вывозе украинского зерна из Украины, а не "чтобы позволить российским кораблям выйти из Черного моря с краденым зерном".

"Итак, мы должны увидеть, что мы можем сделать. Роль Британии в этом может быть наблюдение и разведка, мы можем помочь в надзоре, мы можем предоставить самолеты Rivet Joint, P8s, чтобы защитить", - сказал он.

Он добавил, что Турция хорошо справилась с определением размещения мин, он сказал "мы знаем расположение минных полей. Так что я думаю, что все это точно возможно".

23 июня Джонсон сказал , что Британия готова помочь Украине с разминированием региона у ее южного побережья, чтобы помочь экспорту зерна.

24 июня в Минагрополитики сообщили, что с февраля Украина смогла экспортировать всего 4 млн тонн зерна, еще 18 – ждут элеваторов.

25 июня в Румынии заявили , что не будут транспортировать украинское зерно, когда соберут собственный урожай.

В Николаевской области 28 - 29 июня россияне обстреляли дома, зерновые склады и поле с урожаем, вызвав пожары, за полчаса Россия выпустила по областному центру 10 ракет.

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