Британские самолеты могут помочь с безопасностью экспорта украинского зерна, - Уоллес
Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщил, что самолеты Rivet Joint или P8 Poseidon смогут патрулировать районы Черного моря, если будет заключено соглашение о вывозе украинского зерна.
Об этом пишет Sky News.
По его словам, Турция вместе с ООН пытается обсудить с россиянами подробности, как это сделать. Уоллес отметил, что речь идет именно о вывозе украинского зерна из Украины, а не "чтобы позволить российским кораблям выйти из Черного моря с краденым зерном".
"Итак, мы должны увидеть, что мы можем сделать. Роль Британии в этом может быть наблюдение и разведка, мы можем помочь в надзоре, мы можем предоставить самолеты Rivet Joint, P8s, чтобы защитить", - сказал он.
Он добавил, что Турция хорошо справилась с определением размещения мин, он сказал "мы знаем расположение минных полей. Так что я думаю, что все это точно возможно".
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