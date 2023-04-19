Британские разведчики назвали основные методы и цели российской ИПСО
Информационные операции являются ключевым элементом стратегии российской власти в войне против Украины. Одной из целей является сокращение международной поддержки Киева
Об этом говорится в отчете британской разведки.
Кремль использует множество каналов для распространения дезинформации - умышленное создание и распространение ложных или сфабрикованных данных.
"Одним из компонентов российской дезинформации является "отмывание нарративов", когда Россия продвигает информацию от прокси-серверов или непроверенных источников в социальных сетях, которая затем проникает в более мейнстримные или государственные СМИ", - говорится в сообщении минобороны Великобритании.
Главной целью таких действий является скрыть источник информации, чтобы российскому государству было легче отделиться от сообщения. Затем оно продвигает дезинформационные фрагменты сообщения, маскируя при этом свои корыстные интересы.
"Российские государственные субъекты представляют манипуляционные нарративы как организованно, так и конъюнктурно. Их текущие приоритеты почти наверняка включают дискредитацию украинского правительства и уменьшение международной поддержки Украины", - отметили в разведке.
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- 17 апреля британская разведка обращала внимание на риски жертв среди гражданского населения из-за заминирования и предупреждала о длительном периоде, необходимом для разминирования украинских территорий.
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