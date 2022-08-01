Об этом сообщили в The Guardian.

Отмечается, что британские парламентарии планируют прибыть на Тайвань, вероятно, в ноябре или начале декабря, несмотря на рост напряженности в регионе.

Ожидается, что делегацию возглавит Том Тугендхат, возглавляющий комитет по иностранным делам.

Источники сообщают, что эта поездка была запланирована на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов делегации.

Визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.

Поездка планируется на фоне ухудшения отношения Лондона с Пекином. На прошлой неделе оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию в отношении Китая.

Посол Китая в Великобритании в своем видеообращении обвинил некоторых британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность так называемой китайской угрозы".

В последние дни напряжение в Тайванском проливе возросло после сообщений о возможной поездке в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.

23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. Позже лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.

11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая. Тогда министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.

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