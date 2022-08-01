Британские парламентарии планируют визит на Тайвань - The Guardian
Члены комитета по иностранным делам палаты общин Великобритании планируют посетить Тайвань в конце этого года
Об этом сообщили в The Guardian.
Отмечается, что британские парламентарии планируют прибыть на Тайвань, вероятно, в ноябре или начале декабря, несмотря на рост напряженности в регионе.
Ожидается, что делегацию возглавит Том Тугендхат, возглавляющий комитет по иностранным делам.
Источники сообщают, что эта поездка была запланирована на начало этого года, но ее отложили из-за положительного теста на Covid-19 у одного из членов делегации.
Визит должен был продемонстрировать поддержку Британией Тайваня.
Поездка планируется на фоне ухудшения отношения Лондона с Пекином. На прошлой неделе оба кандидата в лидеры Консервативной партии Лиз Трасс и Риши Сунак сформулировали свою жесткую позицию в отношении Китая.
Посол Китая в Великобритании в своем видеообращении обвинил некоторых британских политиков в том, что они "распространяют ошибочность так называемой китайской угрозы".
В последние дни напряжение в Тайванском проливе возросло после сообщений о возможной поездке в Тайбэй спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.
- 20 июля Китай предупредил США о "силовых мерах", если спикер палаты представителей посетит Тайвань.
- 23 июня в зону действия ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. Позже лидер КНР Си Цзиньпин подписал директиву, разрешающую "невоенное" использование вооруженных сил Китая.
- 11 июня министр обороны США Ллойд Остин пообещал в дальнейшем поддерживать Тайвань на фоне агрессивной риторики Китая. Тогда министр обороны КНР Вэй Фэнхэ подтвердил, что Пекин готов начать войну из-за попыток провозгласить независимость Тайваня.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.21
Покупка 39.21Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 39.5Продажа 41.04
- Актуальное
- Важное