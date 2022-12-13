Об этом сообщил высокопоставленный британский генерал, пишет Times.

Генерал-лейтенант Роберт Маговен, ранее командовавший силами морской пехоты, сказал, что пехотинцы участвовали в поддержке операций в "чрезвычайно чувствительной обстановке", а миссии были связаны с "высоким уровнем политического и военного риска".

В своей статье в официальном издании Королевской морской пехоты он рассказал, как 350 пехотинцев помогали эвакуировать британское посольство из Киева в Польшу в начале года. В апреле они вернулись в Киев для охраны посольства, когда Великобритания пыталась возобновить дипломатическое присутствие после отступления российских войск.

Министерство обороны Британии ранее признавало присутствие в Украине пехотинцев для охраны сотрудников посольства (сообщалось, что в этом было привлечено до 30 человек). Однако военные впервые признали, что британские солдаты участвовали в специальных операциях на территории Украины.

Кроме участия в операциях, Маговен высоко оценил роль морских пехотинцев в подготовке украинских военных. Times еще в начале года сообщала, что британские спецназовцы находятся в Киеве и помогают обучать местные войска.

"Мы активно участвовали в подготовке сотен украинских военнослужащих в течение этого лета. Мы также планируем обучать украинских морских пехотинцев", - сказал Маговен.

Напомним, сегодня, 13 декабря, в минобороны Британии заявили об обсуждении предоставления Украине оружия большей дальности.

Также сегодня Британия выделила новый пакет военной помощи Украине, в который, в частности, вошли зенитные пушки и устройства для противодействия дронам.

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