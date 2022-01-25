Британские интрукторы начали обучать военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW
Во вторник, 25 января, в учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного началась подготовка украинских военнослужащих к применению противотанковых ракетных комплексов NLAW
Об этом сообщил директор Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук в Facebook.
"Лично посетил первое занятие, пообщался с готовящими наших воинов инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения", - написал он.
Он добавил, что первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины вскоре смогут не только эффективно применять эти ПТРК, но и обучать других украинских военных.
"Благодарю высшее военное руководство нашего государства за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительство Великобритании и инструкторов миссии "ORBITAL" - за помощь и поддержку как Украинской армии, так и Украины в целом", - написал Ткачук.
- Напомним, 18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитанныены на бой в городских условиях.
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