Британские интрукторы начали обучать военных ВСУ пользоваться противотанковыми комплексами NLAW

Об этом сообщил директор Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного Павел Ткачук в Facebook.



"Лично посетил первое занятие, пообщался с готовящими наших воинов инструкторами тренировочной миссии Великобритании в Украине "ORBITAL", ознакомился с тактико-техническими характеристиками и особенностями применения этого новейшего вооружения", - написал он.



Он добавил, что первые несколько десятков военнослужащих ВС Украины вскоре смогут не только эффективно применять эти ПТРК, но и обучать других украинских военных.



"Благодарю высшее военное руководство нашего государства за доверие и возможность начать эту подготовку именно у нас, а Правительство Великобритании и инструкторов миссии "ORBITAL" - за помощь и поддержку как Украинской армии, так и Украины в целом", - написал Ткачук.

Напомним, 18 января Великобритания начала поставлять в Украину противотанковые гранатометы NLAW. Они разработаны совместно со Швецией и рассчитанныены на бой в городских условиях.