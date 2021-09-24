Британские и украинские юристы Константина Жеваго прокомментировали решение Высокого суда Англии и Уэльса
Высокий суд Англии и Уэльса принял решение относительно дела Банка "Финансы и Кредит" по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц против Константина Жеваго
"Подчеркиваем, суд постановил, что не имеет юрисдикции для рассмотрения данного дела. Никаких других решений выше указанный суд не принимал. Публикации в некоторых украинских СМИ являются спекулятивными и ложными", - отметили британские и украинские юристы Константина Жеваго.
По словам британских и украинских юридических консультантов Константина Жеваго, данное дело всегда было и является вопросом Украины. "Мы довольны, что суд Великобритании отклонил это дело. Оно должно рассматриваться в Украине. Банк " Финансы и Кредит " не должен был отправляться на ликвидацию из-за непрофессиональных и необоснованных действий предыдущего руководства Национального банка Украины", - добавили юристы согласно решению британского суда.
Кроме того, Высокий суд Англии и Уэльса обязал ФГВФЛ компенсировать господину Жеваго все финансовые расходы, связанные с данным судебным процессом.
Британские и украинские юристы также подчеркнули, что распространение в СМИ ложной информации против Константина Жеваго - это еще одно доказательство незаконного заказного преследования предпринимателя. Как отмечалось ранее, К. Жеваго, как законопослушный гражданин Украины, готов к открытому, объективному и беспристрастному юридическому процессу, и результат решения Высокого суда Англии и Уэльса относительно Банка "Финансы и Кредит" - еще одно тому подтверждение.
Британские и украинские юристы К. Жеваго и в дальнейшем будут решительно отстаивать свою законную юридическую позицию и уверены в положительном решении этого вопроса.
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