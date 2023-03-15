Британские и немецкие истребители перехватили российский самолет вблизи Эстонии, - BBC
Истребители Великобритании и Германии совместно перехватили российский самолет вблизи воздушного пространства Эстонии
Об этом пишут BBC.
14 марта два истребителя Typhoon и британские RAF перехватили самолет-заправщик РФ Ил-78. Он летел меж Санкт-Петербургом и Калининградом, не выходя на связь с диспетчерами Эстонии.
В настоящее время ВВС Великобритании и Германии проводят запланированное совместное воздушное патрулирование НАТО в регионе. А именно перехват был обычным, но это впервые совместная операция двух стран.
"Этот инцидент произошел на фоне обострения напряженности между НАТО и Россией из-за российского вторжения в Украину, хотя нет никаких доказательств какой-либо связи со столкновением российского истребителя и беспилотника США над Черным морем во вторник", - сказали журналисты.
- Напомним, ранее два нидерландских истребителя F-35 перехватили три российских военных самолета возле Польши со стороны Калининграда.
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