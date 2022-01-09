Британские депутаты требуют заморозить активы клана Назарбаева
Окружению Нурсултана Назарбаева принадлежат огромные особняки в центре Лондона и графстве Суррей
Transparency International оценивает их стоимость более чем в 300 миллионов фунтов стерлингов, а представители обеих парламентских сил Британии, как от консерваторов, так и от лейбористов, требуют их конфискации, пишет газета The Telegraph.
Том Тугендхат, член парламента от консерваторов, возглавляющий комитет по иностранным делам, заявил, что правительству следует рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении таких активов.
"Нарушающие права своих граждан не должны иметь права владеть богатством в Великобритании", - сказал он.
"Мы должны ясно дать понять казахстанским элитам, что их действия будут тщательно изучены, а их активы находятся под угрозой", - добавил Тугендхат.
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Депутат от консерваторов Эндрю Меррисон, бывший министр иностранных дел, также призвал министров быть "намного решительнее" в защите демократических сил Казахстана.
Имущество, накопленное казахстанскими элитами, в частности, включает особняк на "улице миллиардеров" в Хэмпстеде на севере Лондона, принадлежащий Дарике Назарбаевой, чиновнице и дочери Назарбаева, и Нурали Алиеву, ее сыну.
В свою очередь Тимур Кулибаев, влиятельный газовый олигарх, женатый на другой дочери Назарбаева, владеет поместьем в Суррее. Оно построено на месте парка Саннингвелл, недалеко от Виндзорского замка, и было куплено у принца Эндрю за 15 миллионов фунтов стерлингов.
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