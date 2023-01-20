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Британские чиновники готовы передать Украине аналоги ракет ATACMS, - CNN

20 января, 2023 пятница
15:42
Мир ракета ATACMS

Британские официальные лица более открыты для передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS, чем Соединенные Штаты Америки

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 18 января заместитель председателя Пентагона Колин Каль заявил, что по поставкам ATACMS в Украину США придерживаются позиции "согласны не соглашаться".

На фоне этого британские официальные лица более открыты для поставок подобных систем. CNN добавляет, что эти дискуссии проходят "тихо", ведь Британия не хочет казаться отдельной от союзников.

Телекомпания отмечает, что украинские чиновники попросили Лондон взять на себя ведущую роль в этом вопросе.

"Они также хотят, чтобы британские официальные лица более агрессивно информировали министров иностранных дел и министров обороны союзников о том, что, по мнению украинцев, оперативные реалии войны, и что им нужно, чтобы в ней выиграть", - говорится в материале.

  • 3 октября Украина обратилась в США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать пораженные ими цели.
  • 29 декабря бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес уверяет, что если Украина получит от США ракеты ATACMS, это позволит поражать цели в Крыму и другие ключевые позиции российской армии.

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