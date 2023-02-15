Британские аналитики оценили шансы на окончание войны в Украине в этом году
Война России против Украины вряд ли закончится в 2023 году. Запад должен поддержать контрнаступление ВСУ в ближайшие месяцы
Такую информацию обнародовал британский аналитический центр по вопросам обороны и безопасности, передает BBC .
С приближением годовщины полномасштабного российского вторжения профессор Малкольм Чалмерс, заместитель директора Королевского института объединенных служб (RUSI) заявил, что Запад должен поддержать контрнаступление с Украиной в ближайшие месяцы.
По его словам, необходимо убедиться, что у Киева "хорошие условия для ведения длительной войны, потому что шансы на завершение этой войны в этом году достаточно скудны".
Ни у Украины, ни у России пока нет преимущества друг перед другом, подчеркнул Чалмерс. Западная разведка указывает на то, что Россия скапливает самолеты на расстоянии удара от Украины, и это, по словам Чалмерса, вызывает беспокойство. При этом он считает украинских военных достаточно подготовленными к отражению новых атак.
Оценивая российские достижения, Чалмерс отметил: "Это совсем не похоже на широкомасштабный захват украинской территории, который мы видели на начальных этапах вторжения, не в последнюю очередь потому, что украинцы сейчас мобилизованы и подготовлены".
При этом он не берется оценивать, как долго РФ сможет наступать, учитывая огромные потери в живой силе и технике.
- В январе представитель ГУР Вадим Скибицкий заявлял, что война с Россией может закончиться в 2023 году , если давление на Москву и поддержка Украины сохранятся на нынешнем уровне.
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