Британская ученая объяснила взаимосвязь формирования континентов с зарождением жизни на других планетах

Об этом сообщает Science Alert .

Джейн Гривз – профессор астрономии в Школе физики и астрономии Кардиффского университета в Уэльсе. Ее работа сосредоточена на формировании планет и их пригодности для жизни.

Если континенты и образующая их тектоника плит являются критически важными для жизни, то сужение вероятных местоположений каменистых планет может сделать поиск пригодных для жизни миров более эффективным.

Некоторые исследования показывают, что тектоника плит не была очень активна миллиарды лет назад, когда впервые появилась жизнь. Поэтому, возможно, она не была необходима для зарождения жизни, но для того, чтобы жизнь сохранилась и развилась в более сложные существа, такие как человек, она, скорее всего, была необходима.

Планеты с континентами могут поддерживать больше биомассы в течение более длинных периодов времени, чем планеты без них, а тектоника плит создает континенты. Ривз нашла способ отследить, какие планеты могут иметь континенты, проследив, где есть тектоника плит.

Процесс тектоники земных плит начался около 3 миллиардов лет назад, то есть примерно 9,5 миллиарда лет от начала Вселенной. В исследовании Гривз первые континенты появились за 2 миллиарда лет до Земли на звездах с тонкими дисками.

Она также обнаружила, что на большинстве планет континенты формируются медленнее, чем на Земле. Планеты нуждаются в необходимом количестве тепла для формирования континентов, а избыток тепла является неблагоприятным фактором.

Гривз пишет, что звезды с меньшей металличностью, чем наше Солнце, могут быть хорошим местом для поиска подходящих для жизни экзопланет с континентами.

"Особенно интересны кажущиеся системы с досолнечной металличностью", - пишет она.

Все эти планеты из ее выборки сформировали континенты быстрее, чем Земля, так что развитая жизнь на них более вероятна. Может быть, даже более развитое, чем у нас.

Гривз делает вывод, что перспективы поиска подходящих для жизни планет с долгоживущими континентами хороши.

"Перспективы поиска скалистых экзопланет с континентами представляются очень многообещающими, учитывая, что соседние звезды, подобные Солнцу, уже дали несколько кандидатов на существование", - пишет она.

Мы не можем сказать точно, где мы найдем жизнь или в какой геофизической среде. Все, что мы можем сделать – это наблюдать за Землей, продолжать строить более мощные телескопы и быть терпеливыми.