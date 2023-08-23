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Британская The Mines Advisory Group поможет с разминированием энергетических объектов в Украине

23 августа, 2023 среда
10:59
Экономика

Британская неправительственная организация The Mines Advisory Group поможет с разминированием энергетических объектов в Украине. Подписан соответствующий меморандум

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

"Разминирование энергетических объектов – это очень важная вещь. К сожалению, возобновление энергоснабжения сдерживается тотальной заминированностью, особенно на деоккупированных территориях", – напомнил глава ведомства Герман Галущенко.

Меморандум предусматривает сотрудничество по созданию условий для безопасного восстановления украинской критической энергетической инфраструктуры путем очистки сооружений энергетических объектов, их площадок, прилегающих территорий от взрывоопасных предметов, их частей, представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, и надлежащего безопасного функционирования энергетических объектов.

Также предусматривается предоставление MAG технической помощи и консультативной поддержки для успешного проведения мероприятий по информированию о минной опасности, техническому и нетехническому обследованию и разминированию территорий, содействию созданию безопасной среды для социально-экономического развития регионов, пострадавших в результате боевых действий.

  • 13 августа глава правительства Денис Шмыгаль сказал, что Укрэнерго на почти 80% отремонтировало магистральные сети, высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения. По его словам, Украина формирует многоуровневую защиту для энергетических объектов.
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