Британская телеведущая сравнила карту Украины на футболке нашей национальной сборной с "грязным пятном"
Британская телеведущая Кейт Харравет сравнила карту Украины на футболке нашей национальной сборной с "грязным пятном"
Об этом сообщает УНИАН.
Кейт Харравет сделала это во время шоу на английском телевидении "Доброе утро, Британия" в присутствии посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко.
"Не знаю, хорошо ли вы видите, но на передней части вашей футболки есть карта. Ее трудно разглядеть. Это похоже на футболку, которую мой сын поднимает с пола и считает, что она еще не очень грязная. Это немного похоже на грязное пятно. Ну вы понимаете, о чем я, ну почти так же немного", - сказала Гарравет.
Пристайко никак не отреагировал на слова телеведущей.
После этого она спросила посла, присутствуют ли политические мотивы в размещении карты на футболке сборной Украины. Пристайко ответил, что в этом решении нет политических мотивов, но оно способствовало консолидации нации во время Евро-2020.
Сегодня в Риме сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020.
Еспресо.TV проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Напомним, 2 июля Владимир Зеленский запустил флешмоб, посвященный матчу Украина - Англия на Евро-2020.
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