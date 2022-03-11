Британская разведка заявила, что Россия может готовиться к новому наступлению на Киев в ближайшие дни

Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

"Россия, вероятно, попытается сбросить и перегруппировать свои силы для возобновления наступательных действий в ближайшие дни. Это, вероятно, будет включать операции против столицы Киева", – говорится в сообщении.

В сообщении также добавляют, что российские сухопутные войска продолжают достигать низкого прогресса. Логистические проблемы, препятствующие продвижению россиян, сохраняются, как и сильное украинское сопротивление.



"Маловероятно, что Россия успешно достигла целей, изложенных в ее плане перед вторжением", – отмечают в разведке.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда заявил , что оккупационные войска РФ не готовы к штурму Киева.

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