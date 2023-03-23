Об этом информирует минобороны Британии .

"Где Россия достигла выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных оборонительных рубежей вдоль холмов и интегрировать в оборону реку Оскол как естественную преграду. Также они, вероятно, хотели бы вернуть Купянск, который есть логистическим узлом", – говорится в обзоре.

Аналитики отмечают, что намерения в оперативном плане российского военного командования на северо-востоке, по всей вероятности, остаются оборонными.

"Командование, возможно, опасается, что это один из тех секторов, где Украина может прибегнуть к масштабным наступательным операциям", - отмечает разведка.