Британская разведка заявила, что армия РФ частично захватила подступы к Кременной, хочет взять Купянск
Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки сообщило, что Россия частично восстановила контроль над подступами в город Кременная
Об этом информирует минобороны Британии .
"Где Россия достигла выигрыша до нескольких километров. Российское командование, вероятно, пытается расширить зону безопасности к западу от подготовленных оборонительных рубежей вдоль холмов и интегрировать в оборону реку Оскол как естественную преграду. Также они, вероятно, хотели бы вернуть Купянск, который есть логистическим узлом", – говорится в обзоре.
Аналитики отмечают, что намерения в оперативном плане российского военного командования на северо-востоке, по всей вероятности, остаются оборонными.
"Командование, возможно, опасается, что это один из тех секторов, где Украина может прибегнуть к масштабным наступательным операциям", - отмечает разведка.
- Бахмут, Авдеевка и окрестности Кременной остаются наиболее жаркими участками фронта. На других участках активность окупантов несколько спала, что связано как с накоплением их ресурса для отражения нашего контрнаступления, так и погодными условиями.
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что противник готовится к весенне-летней кампании.
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