Британская разведка зафиксировала переход войск РФ к обороне на большей части фронта в Украине
Российские войска переходят в оборону на большинстве участков фронта в Украине
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.
Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что российское военное командование, учитывая значительную недоукомплектованность подразделений, усилило их недавно мобилизованными резервистами, в частности западнее Днепра.
В обзоре отмечено, что в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны насчитывать не менее 100 человек.
"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной, оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине способны только к оборонных операций", - отмечает британская разведка.
Однако, по мнению специалистов Минобороны Великобритании, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.
"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить свои широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.
- В Генштабе не исключают, что российские войска могут устроить серию терактов при отступлении с оккупированных территорий.
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