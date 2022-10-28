Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

Описывая события на Херсонщине, британская разведка отмечает, что российское военное командование, учитывая значительную недоукомплектованность подразделений, усилило их недавно мобилизованными резервистами, в частности западнее Днепра.

В обзоре отмечено, что в сентябре 2022 года российские офицеры описывали роты на Херсонском направлении как состоящие из шести-восьми человек каждая. При этом роты должны насчитывать не менее 100 человек.

"За последние шесть недель наблюдается четкий переход российских сухопутных войск к долгосрочной, оборонной позиции на большинстве участков линии фронта в Украине. Это, вероятно, связано с более реалистичной оценкой того, что крайне недоукомплектованные, плохо подготовленные силы в Украине способны только к оборонных операций", - отмечает британская разведка.

Однако, по мнению специалистов Минобороны Великобритании, даже если России удастся закрепить долгосрочные оборонные рубежи в Украине, ее оперативный план будет оставаться уязвимым.

"Чтобы вернуть инициативу, ей необходимо будет восстановить более качественные, мобильные силы, способные динамично противодействовать украинским прорывам и проводить свои широкомасштабные наступательные операции", - говорится в обзоре.

В Генштабе не исключают, что российские войска могут устроить серию терактов при отступлении с оккупированных территорий.

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