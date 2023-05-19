Британская разведка: взрыв железнодорожного полотна в Крыму нарушит поставки ракет флота РФ
Разведка Великобритании считает, что подрыв железной дороги в Крыму может повлиять на доставку оружия для Черноморского флота России, в частности ракетных комплексов "Калибр"
Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии .
По данным разведки, РФ попытается как можно быстрее восстановить линию, но этот инцидент усложнит доставку товаров и, возможно, оружия, в частности, крылатых ракет "Калибр" российскому флоту.
"Любая диверсия в этой чувствительной сфере еще больше усилит беспокойство Кремля относительно его способности защитить другие ключевые объекты инфраструктуры в Крыму. Полуостров сохраняет жизненно важную психологическую и логистическую роль в обеспечении войны России в Украине", - говорится в заявлении.
Напомним, утром, 18 мая, на железнодорожной гонке вблизи Симферополя произошел взрыв поезда с зерном - с рельсов сошли не менее 5 вагонов. Это привело к перекрытию железнодорожного движения в Севастополь, где расположена база Черноморского флота РФ.
Тогда в ГУР прокомментировали инцидент, заявив, что российские оккупанты использовали железную дорогу в Крыму для перевозки оружия.
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- Российские военные рассматривают как "реалистический сценарий" отступление к укрепленным рубежам в аннексированном Крыму.
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