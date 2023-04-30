Британская разведка выявила "средневековые" способы наказания, применяемые РФ к собственным военным на фронте
Российских военных, воюющих против Украины, сажают в ямы с решетками за нарушение дисциплины
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка предполагает, что в последние месяцы российские командиры начали наказывать нарушителей дисциплины, сажая их в импровизированные камеры, представляющие собой ямы в земле, закрытые металлическими решетками.
Несколько недавних сообщений российских солдат свидетельствуют, что они были помещены в такие "камеры" за правонарушения, включая пьянство и попытки расторгнуть контракты.
"В первые месяцы войны многие российские военачальники относительно легко поддерживали дисциплину, позволяя тем, кто отказывался служить, спокойно вернуться домой. С осени 2022 года появилось несколько все более драконовских инициатив по улучшению дисциплины в войсках, особенно после того, как в январе 2023 года года командование операцией принял начальник генштаба РФ Валерий Герасимов", - подытожили в разведке Британии.
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