Британская разведка выяснила, зачем РФ вывела 10 кораблей из Новороссийска
Россияне вывели 10 кораблей в море из Новороссийска из-за опасений, что им в месте базирования может угрожать опасность
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 11 января не менее 10 кораблей черноморского флота РФ вышли из военно-морского объекта в Новороссийске.
Аналитики отметили, что учитывая тип и количество одновременно выходящих в море судов, такие действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую обнаружила РФ.
"Маловероятно, что развертывание означает подготовку к ударам крылатыми ракетами морского базирования. Очень маловероятно, что флот готовится к десантным операциям. Черноморский флот в основном таким образом реагирует на предполагаемые угрозы со стороны Украины и продолжает придавать приоритет защите над наступательными или патрульными операциями", - выводу в разведке Британии.
- 22 ноября 2022 года британская разведка констатировала, что черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ.
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