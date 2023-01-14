Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 11 января не менее 10 кораблей черноморского флота РФ вышли из военно-морского объекта в Новороссийске.

Аналитики отметили, что учитывая тип и количество одновременно выходящих в море судов, такие действия, вероятно, являются рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую обнаружила РФ.

"Маловероятно, что развертывание означает подготовку к ударам крылатыми ракетами морского базирования. Очень маловероятно, что флот готовится к десантным операциям. Черноморский флот в основном таким образом реагирует на предполагаемые угрозы со стороны Украины и продолжает придавать приоритет защите над наступательными или патрульными операциями", - выводу в разведке Британии.

22 ноября 2022 года британская разведка констатировала, что черноморский флот России после взрывов на нефтяном терминале в Новороссийске и из-за уязвимости своих десантных кораблей больше не может чувствовать себя безопасно даже на побережье РФ.

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