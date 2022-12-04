Британская разведка выяснила, сколько россиян действительно поддерживают войну против Украины
По данным закрытых опросов, войну РФ против Украины поддерживают 25% российских граждан, а 55% выступают за мирные переговоры
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что недавние опросы говорят о том, что российская общественная поддержка войны против Украины значительно падает.
Независимое российское СМИ получило доступ к данным, собранным федеральной службой охраны России для внутреннего пользования. Согласно данным, 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и лишь 25% утверждают, что поддерживают продолжение войны.
Эти результаты согласовываются с отдельным опросом в октябре 2022 г., где 57% респондентов сообщили, что выступают за переговоры. В апреле 2022 года около 80% россиян заявили о поддержке войны, которую в Кремле называют "специальной военной операцией".
"Несмотря на попытки российских властей ввести повсеместный контроль над информационной средой, война становится все более ощутимой для многих россиян после "частичной" мобилизации в сентябре 2022 года. Поскольку Россия вряд ли добьется серьезных успехов на поле боя в ближайшие несколько месяцев, поддерживать даже молчаливое одобрение войны среди населения, вероятно, будет все труднее для Кремля", - пришли к выводу в разведке Британии.
- В сентябре в Институте изучения войны заявили, что количество россиян, категорически поддерживающих войну против Украины, упало по сравнению с мартом на 7%. Однако к началу сентября 76% респондентов одобряли действия российских войск.
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