Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание на то, что с октября Россия усилила свои оккупационные силы в Украине десятками тысяч резервистов. Но несмотря на ослабление дефицита личного состава, недостаток боеприпасов, скорее всего, остается ключевым фактором, ограничивающим российские наступательные операции.

"Россия, вероятно, ограничила ракетные удары большой дальности по украинской инфраструктуре примерно до одного раза в неделю из-за нехватки крылатых ракет. Аналогично РФ вряд ли увеличила свои запасы артиллерийских боеприпасов настолько, чтобы обеспечить возможность широкомасштабных наступательных операций", - предположили в разведке Британии.

Аналитики констатировали, что уязвимость нынешнего оперативного плана России состоит в том, что даже простое поддержание оборонных операций вдоль ее длинной линии фронта требует значительных ежедневных расходов снарядов и ракет.

24 декабря начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что вероятность повторного наступления с территории Беларуси остается низкой, но вероятность такого развития событий остается.

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