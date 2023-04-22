Британская разведка выяснила, почему РФ отменила шествие "Бессмертного полка" на 9 мая
В России отменили ход "Бессмертного полка" на 9 мая, чтобы избежать возможных упоминаний о своих больших потерях в войне против Украины
Об этом сообщает Минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что 18 апреля российские СМИ объявили об отмене по всей стране шествия "Бессмертного полка", якобы из соображений безопасности.
"На самом деле власть была озабочена тем, что участники осветят масштабы недавних потерь России в войне против Украины", – предположили аналитики из Британии.
Они подчеркнули, что это произошло после того, как основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин публично усомнился, действительно ли в Украине есть "нацисты", хотя это было одним из главных оправданий полномасштабного вторжения РФ в Украину.
В то же время в разведке Британии констатировали, что российские власти продолжают попытки объединить общественность вокруг поляризационных мифов о Второй мировой войне.
- 18 апреля в России отказались от традиционного шествия "Бессмертного полка", которое ежегодно проводили до 9 мая.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.69
Покупка 37.69Продажа 38.45
-
EUR
Покупка 40.96Продажа 41.93
- Актуальное
- Важное