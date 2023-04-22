Об этом сообщает Минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 18 апреля российские СМИ объявили об отмене по всей стране шествия "Бессмертного полка", якобы из соображений безопасности.

"На самом деле власть была озабочена тем, что участники осветят масштабы недавних потерь России в войне против Украины", – предположили аналитики из Британии.

Они подчеркнули, что это произошло после того, как основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин публично усомнился, действительно ли в Украине есть "нацисты", хотя это было одним из главных оправданий полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В то же время в разведке Британии констатировали, что российские власти продолжают попытки объединить общественность вокруг поляризационных мифов о Второй мировой войне.