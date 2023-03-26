Британская разведка выяснила, откуда РФ атакует Украину иранскими дронами
Россияне запускают ударные беспилотники Shahed с двух направлений - Краснодарского края и Брянской области
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с начала марта Россия запустила не менее 71 ударного беспилотника серии Shahed иранской разработки по целям по всей Украине.
Эти атаки произошли после двухнедельной паузы в атаках дронами в конце февраля. Это говорит о том, что РФ начала регулярно получать небольшое количество Shahed.
"Россия, вероятно, запускает "шахеды" с двух направлений: из Краснодарского края и Брянской области. Это позволяет гибко нацеливаться на значительную территорию Украины и уменьшает время полета к целям на севере Украины. Также атаки беспилотников направлены на то, чтобы истощить украинскую ПВО ", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 1 марта британская разведка заявила, что россияне начали запускать беспилотники Shahed из Брянской области , чтобы уменьшить время пребывания дронов в воздухе и дополнительно нагрузить украинскую ПВО.
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