Британская разведка выяснила, на какой участок фронта РФ перебрасывает новые подразделения
Россия перебросила в Луганскую область подразделения новой 25-й общевойсковой армии РФ. Вероятно, их будут использовать для восстановления незадействованных резервных сил на фронте
Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.
Отмечается, что в августе 2023 года объявления о наборе в 25 ОВС РФ утверждали, что ее подразделения будут направлены в зону боевых действий в Украине не ранее декабря 2023 года.
В то же время подразделения были брошены на фронт раньше: "Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает свое контрнаступление на трех разных направлениях".
Однако, по словам разведки, есть вероятность того, что РФ использует силы 25 общевойсковой армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.
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