Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Британская разведка выяснила, на какой участок фронта РФ перебрасывает новые подразделения

Британская разведка выяснила, на какой участок фронта РФ перебрасывает новые подразделения

13 сентября, 2023 среда
09:11
Война с Россией

Россия перебросила в Луганскую область подразделения новой 25-й общевойсковой армии РФ. Вероятно, их будут использовать для восстановления незадействованных резервных сил на фронте

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в августе 2023 года объявления о наборе в 25 ОВС РФ утверждали, что ее подразделения будут направлены в зону боевых действий в Украине не ранее декабря 2023 года.

В то же время подразделения были брошены на фронт раньше: "Россия продолжает бороться с чрезмерно растянутыми силами на фронте, а Украина продолжает свое контрнаступление на трех разных направлениях".

Однако, по словам разведки, есть вероятность того, что РФ использует силы 25 общевойсковой армии для восстановления незадействованных резервных сил на фронте, чтобы придать командирам большую оперативную гибкость.

  • В Министерстве обороны сообщили, что российские оккупационные войска взимают резервы для предотвращения прорыва своей обороны Вооруженными Силами Украины.
  • Представитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил , что командиры ВСУ пытаются улучшить тактическое положение на линии фронта.
Украина
Россия
російська армія
Великобритания
Читайте также:
Україна Євросоюз
12 сентября, 2023 вторник
Вступление в ЕС: Украина ведет переговоры с Венгрией и Румынией по спорному языковому вопросу
Павло Клімкін
11 сентября, 2023 понедельник
Климкин: Нам нужно прекратить скулить и рассказать свою историю об уникальности как части Запада
Рада Європи
12 сентября, 2023 вторник
В Совете Европы подписали декларацию о "полной ответственности" РФ за агрессию против Украины
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.52
    Покупка 37.52
    Продажа 38.21
  • EUR
    Покупка 40.38
    Продажа 41.33
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
13 сентября
09:54
Инфографика
Курс валют на 12 сентября: сколько стоят доллар и евро в обменниках
09:53
Обновлено
РФ обвинила Украину в ракетном ударе по Севастополю, в ГУР подтвердили повреждение вражеского корабля и подводной лодки
09:42
Оккупанты в Луганской области признали "нерентабельными" почти 100 шахт, - ОВА
09:38
Обновлено
Ночная атака "шахедов": в Одесской и Сумской областях силы ПВО уничтожили 32 дрона, ранены 7 человек
09:27
Обновлено
Поддерживаем все решения: Ким Чен Ын на встрече с Путиным заявил, что Россия "поднялась в защиту своего суверенитета"
09:19
В Болгарии планируется отменить запрет на импорт зерна из Украины
09:13
Маск заявил, что не включил Starlink в Крыму из-за санкций США против РФ
09:01
Эксклюзив
На восточном фронте чувствуется, что враг получил боекомплект - боец ВСУ
08:38
Экс-первую ракетку мира дисквалифицировали на 4 года за допинг
08:08
Обновлено
Силы обороны ликвидировали 590 окупантов, 16 танков и 30 артсистем, - Генштаб ВСУ
08:05
OPINION
Украина перед "вилкой выборов"
07:53
ЧМ-2026: Аргентина выиграла второй матч на старте отбора, Месси не попал в заявку
07:00
Обзор
Что не так с открытием е-деклараций и может ли Рада не поддержать правку Зеленского. Объясняем
06:52
КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря
06:22
Кремль активно обсуждает подготовку к новой волне мобилизации резервистов, - ISW
06:20
Фумио Кисида
Правительство Японии ушло в отставку
05:52
Ребров оценил шансы Украины на выход на Евро-2024 после поражения от Италии
05:23
Обновлено
Евро-2024: Испания разбила Кипр, результаты других отборочных матчей 12 сентября
04:39
"Церковь должна быть мобилизована": патриарх Кирилл призвал верующих россиян идти на войну
02:48
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 12 сентября
01:30
На фронте погиб брат футболиста "Шахтера"
01:16
Обновлено
Латвия вслед за Литвой запретила въезд автомобилям с российской регистрацией
00:52
москва, кремль
В Москве сообщают о взрывах. Дым зафиксировали недалеко от Останкинской башни
00:30
Инфографика
Отбор на Евро-2024: как выглядит турнирная таблица группы сборной Украины после поражения Италии
2023, вторник
12 сентября
23:48
В Румынии начали строить укрытие в селе, в районе которого обнаружили обломки русского дрона
23:38
Италия – Украина 2:1: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
23:37
Квалификация к Евро-2024: Украина минимально уступила Италию
23:23
Эксклюзив
Есть две положительные новости, которые завершат историю с выходками Илона Маска: Огрызко об отключении Starlink в Крыму
23:22
Зеленский уволил начальника управления работы с личным составом СБУ
22:54
Россияне обстреляли два села в Херсонской области: ранены три человека, среди них 20-летний полицейский
22:49
Правительство передало в управление Укрнафты сеть АЗС Glusco, которая принадлежала Медведчуку.
22:19
Обновлено
Танки, БМП, системы ПВО и снаряды: Дания анонсировала трехлетний пакет военной помощи Украине
22:12
Зеленский встретится с Нетаньяху на Генассамблее ООН, - посол Израиля в Украине
22:01
G7
"Никогда не признаем претензий России на суверенную территорию Украины": министры G7 осудили псевдовыборы РФ
21:37
Обновлено
Apple представила iPhone 15: сколько стоит и чем особенный
21:30
Су-24
В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-24М
21:10
Эксклюзив
Тактика Путина "мы безумны", к сожалению, срабатывает против Запада, - дипломат Огрызко
21:07
Эксклюзив
Кто и почему хочет купить Белоцерковскую ТЭЦ: расследование Еспресо
20:52
В Украине проверят все решения ВЛК о непригодности к службе в армии, принятые после 24 февраля 2022 года
20:46
Аналитика
Сергей Згурец
Осенне-зимняя военная кампания: какие факторы будут на нее влиять. Колонка Сергея Згурца
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV