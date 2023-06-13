Британская разведка выяснила, как РФ удалось увеличить поставки иранских дронов
Российская Федерация последние несколько месяцев работала над тем, чтобы обеспечить себя долгосрочными поставками иранских беспилотников кораблями через Каспийское море
Об этом информирует минобороны Великобритании.
В отчете отмечается, что в последние месяцы Россия предположительно работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов ударных беспилотников.
По информации спецслужб, речь идет о поставках дронов-камикадзе, которыми Россия планирует продолжить атаку украинских городов. В британской разведке напомнили, что поддерживая РФ, Иран таким образом продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.
"Россия, вероятно, перешла от получения небольших иранских партий БПЛА по воздуху к большим поставкам кораблями из Ирана через Каспийское море", - отметили в минобороны Британии.
Теперь Россия будет получать более крупные партии, которые будут направляться в страну через Каспийское море. Такой "международный транзитный коридор север-юг" позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, способом, который будет "менее уязвим к международным санкциям".
Кроме того, россияне планируют в ближайшее время начать производство иранских дронов внутри страны при поддержке Ирана.
- 9 июня сообщалось , что по данным американской разведки, Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников к востоку от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украине.
- Также 12 июня западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года.
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