Об этом информирует минобороны Великобритании.

В отчете отмечается, что в последние месяцы Россия предположительно работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов ударных беспилотников.

По информации спецслужб, речь идет о поставках дронов-камикадзе, которыми Россия планирует продолжить атаку украинских городов. В британской разведке напомнили, что поддерживая РФ, Иран таким образом продолжает нарушать резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН.

"Россия, вероятно, перешла от получения небольших иранских партий БПЛА по воздуху к большим поставкам кораблями из Ирана через Каспийское море", - отметили в минобороны Британии.

Теперь Россия будет получать более крупные партии, которые будут направляться в страну через Каспийское море. Такой "международный транзитный коридор север-юг" позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, включая поставки оружия, способом, который будет "менее уязвим к международным санкциям".

Кроме того, россияне планируют в ближайшее время начать производство иранских дронов внутри страны при поддержке Ирана.