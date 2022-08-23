Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка предполагает, что в выходные Россия начала перемещать баржи на позицию для строительства большого наплавного моста через Днепр, возле поврежденного Антоновского моста в Херсоне. Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией городом и востоком.

"В течение нескольких недель российские силы полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной. Однако наплавной мост, скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск", - пришли выводу в британской разведке.

23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.

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