Британская разведка выяснила, как РФ планирует нивелировать потерю Антоновского моста
Российские оккупанты разворачивают в Херсоне наплавную переправу через Днепр, чтобы заменить поврежденный ударами ВСУ Антоновский мост
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка предполагает, что в выходные Россия начала перемещать баржи на позицию для строительства большого наплавного моста через Днепр, возле поврежденного Антоновского моста в Херсоне. Переправа является ключевым звеном между оккупированным Россией городом и востоком.
"В течение нескольких недель российские силы полагались на паромную переправу через водный путь. Если Россия достроит импровизированный мост, это почти наверняка увеличит пропускную способность по сравнению с паромной. Однако наплавной мост, скорее всего, будет уязвим для наступательных действий украинских войск", - пришли выводу в британской разведке.
- 23 августа ВСУ подтвердили, что нанесли очередной удар по Антоновскому мосту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.31
-
EUR
Покупка 39.38Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное