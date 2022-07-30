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Главная война с Россией Британская разведка выяснила, как оккупанты пытаются решить проблему с пораженными мостами в Херсоне

Британская разведка выяснила, как оккупанты пытаются решить проблему с пораженными мостами в Херсоне

30 июля, 2022 суббота
09:13
война с Россией

Российские оккупанты пытаются заменить поврежденные мосты в Херсоне понтонными переправами и системой паромов

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

По данным британской разведки, в Херсонской области российские военные, скорее всего, установили два понтонных моста и запустили систему паромов на замену для мостов, поврежденных недавними ударами Украины.

"На юге Украины оккупационные российские власти, вероятно, испытывают все большее давление со стороны Москвы. От нее требуют укрепить контроль над регионом и подготовиться к псевдореферендуму о присоединении к России. РФ пока классифицирует "власть" на оккупированных территориях, как "военно-гражданские администрации" ". Местные власти, вероятно, вынуждают жителей раскрывать личные данные для составления списков избирателей", - предположили в британской разведке.

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