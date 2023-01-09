Британская разведка выяснила, где РФ прячет современные Су-57, которые использует для ударов по Украине
Россия использовала для ракетных ударов по Украине свои самые современные самолеты Су-57, расположенные на авиабазе в Астраханской области
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что с июня 2022 года воздушно-космические силы России почти наверняка использовали Су-57 для выполнения задач против Украины.
Су-57 - самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику. Его миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет класса "воздух - земля" или "воздух - воздух" большой дальности по территории Украины.
На последних коммерчески доступных изображениях видны пять Су-57, расположенных на авиабазе в Ахтубинске, что в Астраханской области, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.
"Скорее всего, Россия предоставляет приоритет избежанию репутационного ущерба, который может возникнуть вследствие потери Су-57 над Украиной. Это симптом того, что Россия продолжает избегать риска использования своих военно-воздушных сил в войне против Украины", - констатировали в разведке Великобритании.
- 5 декабря 2022 года британская разведка пришла к выводу, что российская тактическая авиация уменьшила количество боевых вылетов из-за эффективной работы украинской ПВО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.77
-
EUR
Покупка 41.48Продажа 42.64
- Актуальное
- Важное