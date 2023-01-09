Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что с июня 2022 года воздушно-космические силы России почти наверняка использовали Су-57 для выполнения задач против Украины.

Су-57 - самый совершенный российский сверхзвуковой боевой реактивный самолет пятого поколения, использующий стелс-технологии и передовую авионику. Его миссии, вероятно, ограничивались полетами над территорией России и запуском ракет класса "воздух - земля" или "воздух - воздух" большой дальности по территории Украины.

На последних коммерчески доступных изображениях видны пять Су-57, расположенных на авиабазе в Ахтубинске, что в Астраханской области, где расположен 929-й летно-испытательный центр. Поскольку это единственная известная база Су-57, эти самолеты, вероятно, участвовали в операциях против Украины.

"Скорее всего, Россия предоставляет приоритет избежанию репутационного ущерба, который может возникнуть вследствие потери Су-57 над Украиной. Это симптом того, что Россия продолжает избегать риска использования своих военно-воздушных сил в войне против Украины", - констатировали в разведке Великобритании.

5 декабря 2022 года британская разведка пришла к выводу, что российская тактическая авиация уменьшила количество боевых вылетов из-за эффективной работы украинской ПВО.

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