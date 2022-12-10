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Британская разведка выяснила, что РФ пообещала Ирану в обмен на ракеты

10 декабря, 2022 суббота
12:20
война с Россией

Россия пообещала Ирану, в обмен на баллистические ракеты, вывести военную поддержку Тегерана на беспрецедентный уровень

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка отмечает, что после того, как Россия вторглась в Украину, Иран стал одним из главных военных спонсоров Москвы.

В Великобритании предполагают, что поддержка Ираном российских военных вырастет в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше оружия, включая сотни баллистических ракет. РФ, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, трансформирующий их оборонные отношения.

"Россия, скорее всего, потратила значительную часть своих запасов баллистических ракет малой дальности "Искандер", несущих боеголовку весом 500 кг на расстояние до 500 км. Если России удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, скорее всего, использует их для продолжения и расширения кампании ударов по критически важной инфраструктуре Украины", - пришли к выводу в разведке Британии.

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Россия
Иран
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