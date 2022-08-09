Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке обращают внимание, что в минувшие выходные Россия продолжила сосредотачивать усилия на укреплении обороны на юге Украины. Несмотря на это, РФ продолжает атаковать украинские позиции в Донецкой области.

Британцы отметили, что за последние 30 дней наступление России на город Бахмут было ее самым успешным направлением на Донбассе, однако за это время оккупантам удалось продвинуться всего на 10 км.

"На других участках Донбасса, куда Россия пыталась прорваться, за этот период ее силы не преодолели более 3 км, что почти наверняка значительно меньше, чем планировалось. Несмотря на постоянное интенсивное использование артиллерии в этих районах, РФ не хватило боеспособной пехоты в достаточном количестве, чтобы обеспечить более существенный прогресс", – констатировали в британской разведке.

6 августа Генштаб ВСУ сообщил, что кафиры сосредоточили основные усилия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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