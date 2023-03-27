Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская военная разведка обращает внимание, что 22 марта по меньшей мере три надводных и один летательный беспилотник пытались нанести удар по военно-морской базе РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму.

Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что один морской дрон якобы был остановлен оборонительными бонами, а два других – были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.

"Во время предварительной атаки беспилотников на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда российскому флоту, угроза беспилотников, вероятно, продолжает сдерживать операции черно флота РФ", - пришли к выводу в разведке Британии.