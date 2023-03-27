Британская разведка выяснила, благодаря чему Украина сковала активность РФ в Черном море
Атаки надводных и летательных беспилотников на Севастополь помогли Украине снизить активность российского флота в Черном море
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская военная разведка обращает внимание, что 22 марта по меньшей мере три надводных и один летательный беспилотник пытались нанести удар по военно-морской базе РФ в Севастополе во временно оккупированном Крыму.
Сообщения из открытых источников свидетельствуют о том, что один морской дрон якобы был остановлен оборонительными бонами, а два других – были уничтожены в гавани. Российские официальные лица заявили, что ни одно российское судно не пострадало.
"Во время предварительной атаки беспилотников на Севастополь 29 октября 2022 года были повреждены тральщик "Иван Голубец" и фрегат "Адмирал Макаров". Несмотря на то, что новые атаки, вероятно, не нанесли вреда российскому флоту, угроза беспилотников, вероятно, продолжает сдерживать операции черно флота РФ", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 22 марта оккупационные власти Севастополя заявили об атаке морскими дронами .
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