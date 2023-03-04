Британская разведка: в Бахмуте разрушены два ключевых моста, ВСУ находятся под все большим давлением
В Бахмуте на Донетчине разрушены два важных моста, украинские военные стали уязвимыми для российских атак с трех сторон
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что украинская оборона Бахмута находится под все более сильным давлением, интенсивные бои идут в городе и вокруг него. Регулярная российская армия и наемники из ППК "Вагнера" осуществили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города, которые удерживаются украинскими военными и теперь уязвимы для вражеских атак с трех сторон.
"Украина усиливает этот район элитными подразделениями, в течение последних 36 часов было разрушено два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным путем поставки из Временного Яра.
Удерживаемые Украиной пути поставки из города становятся все более ограниченными", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 3 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что ситуация в Бахмуте крайне сложная, но контролируемая.
- 4 марта Институт изучения войны предположил, что украинские силы ведут подготовку к контролируемому отводу войск из некоторых районов Бахмута.
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