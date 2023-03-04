Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что украинская оборона Бахмута находится под все более сильным давлением, интенсивные бои идут в городе и вокруг него. Регулярная российская армия и наемники из ППК "Вагнера" осуществили дальнейшее продвижение к северным окрестностям города, которые удерживаются украинскими военными и теперь уязвимы для вражеских атак с трех сторон.

"Украина усиливает этот район элитными подразделениями, в течение последних 36 часов было разрушено два ключевых моста в Бахмуте, в том числе жизненно важный мост, соединяющий город с последним основным путем поставки из Временного Яра.

Удерживаемые Украиной пути поставки из города становятся все более ограниченными", - пришли к выводу в разведке Британии.