Британская разведка узнала, кого Пригожин начал вербовать в ЧВК Вагнера вместо заключенных
После запрета вербовать заключенных, ЧВК Вагнера начала искать наемников в спортивных центрах и средних школах
Об этом пишет минобороны Британии в twitter .
Британская военная разведка предполагает, что в последние недели владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин потерял доступ к вербовке в российских тюрьмах из-за ссор с руководством минобороны РФ. Скорее всего, теперь он направляет усилия на вербовку обычных граждан.
В частности, с начала марта ЧВК Вагнера создала группы в спортивных центрах по меньшей мере в 40 локациях по всей России. В последние дни вербовщики в масках также проводили профориентационные беседы в московских средних школах, распространяя анкеты под названием "Заявление молодого воина", чтобы собрать контактные данные заинтересованных учащихся.
"Около половины заключенных, которых ЧВК Вагнера уже отправила в Украину, вероятно, стали жертвами, а новые каналы вербовки вряд ли компенсируют потерю осужденных. Если запрет будет продолжаться, Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить масштабы или интенсивность операций в Украине", - пришли к выводу в разведке Британии.
- 13 марта Институт изучения войны констатировал, что конфликт между минобороны России и Евгением Пригожиным достиг апогея на фоне битвы за Бахмут .
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