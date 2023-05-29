Об этом пишет минобороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что 24 мая Россия провела учения по безопасности вокруг Крымского моста во временно оккупированной Керчи. Они включали создание дымовой завесы, которая частично маскировала мост.

Завесу создавали дымогенераторами ТДА-3 военные 28-й бригады войск ядерной, биологической и химической защиты РФ.

"Российская доктрина считает использование дыма частью маскировки, на чем делается сильный акцент. Однако на практике российская маскировка была в целом неэффективной в войне против Украины, вероятно, из-за отсутствия сильной функции централизованного планирования и плохой боевой дисциплины на низком уровне", - пришли к выводу в разведке. Великобритании.