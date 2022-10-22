Британская разведка узнала, как РФ пытается решить проблему с поврежденными мостами в Херсоне
Российские оккупанты в Херсоне развернули рядом с поврежденным Антоновским мостом баржевую переправу
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
По данным британской разведки, российские войска продолжают укреплять пункты пропуска через реку Днепр, а также завершили строительство баржового моста рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне.
"Несмотря на то, что использование тяжелых баржовых мостов входило в планы советской эпохи для операций в Европе, вероятно, что это первый за десятилетие случай, когда российским военным приходится использовать этот тип переправы. Использование гражданских барж, вероятно, предоставит России дополнительные материально-технические преимущества , поскольку она потеряла значительное количество военного мостового оборудования и инженерного персонала при вторжении", - предположили в разведке Британии.
Там также спрогнозировали, что если баржовый мост испытывает повреждения, россияне будут пытаться быстро отремонтировать или заменить поврежденные участки, поскольку их силы и пункты пропуска через реку Днепр испытывают все большее давление в Херсоне.
- 21 октября ВСУ подтвердили, что нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр, соединяющий временно оккупированные Херсон с левобережьем.
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