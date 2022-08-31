Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке отмечают, что украинские бронетанковые войска с понедельника, 29 августа, продолжают наступление на группировку войск России по нескольким направлениям на Юге Украины. Вооруженные силы Украины отодвинули линию фронта на определенное расстояние, воспользовавшись относительно слабой российской обороной.

В британской разведке предполагают, что РФ попытается закрыть пробелы, используя заранее подготовленные мобильные резервные подразделения и опрокинет некоторые силы из восточной группировки войск.

"Россия продолжает активизировать попытки генерировать новое подкрепление для участия в боевых действиях в Украине. "Добровольческие" батальоны нового 3-го армейского корпуса покинули свою базу под Москвой еще до 24 августа, с высокой вероятностью для дальнейшего развертывания в Украине. Оперативная эффективность этих подразделений неизвестна .3-му армейскому корпусу, скорее всего, не хватает личного состава, и эти войска имели ограниченную подготовку", - отметили в разведке Британии.

31 августа американский Институт изучения войны заявил, что контрнаступление ВСУ состоит из многих слаженных операций, поэтому на его успешное проведение нужно определенное время .

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