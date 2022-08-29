Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

Британская разведка отмечает, что недавно независимые российские СМИ утверждали, что из-за проблем, с которыми сталкивается Россия в войне против Украины, министр обороны России Сергей Шойгу отстранен от российского руководства, а президента РФ Владимира Путина о ходе войны информируют непосредственно командующие оккупационными войсками в Украине.

"Российские офицеры и солдаты, имеющие опыт войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России остановился. Шойгу, несмотря на старания, не удалось преодолеть репутацию человека, не имеющего значительного военного опыта, поскольку большую часть своей кар Эры он провел в строительном секторе и в министерстве чрезвычайных ситуаций", - констатировали в британской разведке.

26 августа британская разведка назвала причиной остановки наступления в Украине недостаточную эффективность российской армии.

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