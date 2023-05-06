Британская разведка указала новую причину отмены в РФ парадов на 9 мая
Во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .
Британская разведка обращает внимание, что шесть российских регионов, временно оккупированный Крым и 21 город отменили парады ко Дню победы 9 мая из соображений безопасности. Празднование Дня победы в Москве скорее всего состоится, но в меньшем масштабе. Прием у президента России Владимира Путина после парада не состоится, в последний раз он проходил в 2019 году.
Также отменено традиционное шествие "Бессмертного полка", во время которого по улицам носят фото погибших ветеранов Второй мировой войны.
"Атака БПЛА на Кремль за несколько дней до Дня победы свидетельствует о все большей уязвимости России к таким атакам и почти наверняка повысил чувство угрозы российским руководством по поводу событий, посвященных 9 Мая. Возможность протестов и недовольства войной в Украине также, вероятно, повлияла на расчет российского руководства", - подытожили в разведке Британии.
- 22 апреля разведка Британии пришла к выводу , что в России отменили ход "Бессмертного полка" на 9 мая, чтобы избежать возможных упоминаний о своих больших потерях в войне против Украины.
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